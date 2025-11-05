Francesca Failoni vince il Premio GammaDonna 2025 | la blockchain incontra la sostenibilità

Imprese ipertecnologiche e ad alta sostenibilità: sono le protagoniste salite ieri sul palco di Palazzo Madama a Torino per la finale del Premio GammaDonna, che dal 2004 valorizza l’innovazione al femminile. A conquistare l’edizione 2025 è stata Francesca Failoni, CFO e co-founder di Alps Blockchain, per aver coniugato tecnologia e sostenibilità in un modello pionieristico che integra digital mining ed energia rinnovabile. La sua azienda trasforma il mining di criptovalute – tradizionalmente ad alto consumo energetico – in un motore di sviluppo locale, installando mining farm all’interno di centrali idroelettriche storiche e utilizzando energia pulita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

