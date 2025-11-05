Francesca Comencini | Il Prix Palatine è un’esperienza meravigliosa

Ildenaro.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 nov. (askanews) – “É stata un’esperienza meravigliosa questa del Prix Palatine perché ho potuto incontrare tantissimi ragazzi e ragazze in Francia innamorati dell’Italia e del cinema italiano. Questo è importante dirlo, perché forse stando in Italia, e magari in altri ambiti, si pensa problematico, invece nel resto del mondo è molto amato e questi ragazzi amano il cinema italiano”: lo ha affermato ad askanews la regista Francesca Comencini, vincitrice del Prix Palatine 2025 – premio cinematografico binazionale assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Italia e Francia – con il suo film “Il tempo che ci vuole”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

francesca comencini prix palatineFrancesca Comencini e Cedric Klapisch accendono il Prix Palatine 2026 - Zoppis e il viaggio nella Parigi Belle Époque di Cédric Klapisch aprono la quarta edizione del Prix Palatine 2026, unico premi ... Secondo msn.com

francesca comencini prix palatineFrancesca Comencini: “Il Prix Palatine è un’esperienza meravigliosa” - Ritiratosi dalle competizione nel 1974, de Adamich divenne un noto volto televisivo di Mediaset per i motori, ricoprendo il ruolo di telecronista dal 1978 al 2009 insieme a Guido Schittone. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesca Comencini Prix Palatine