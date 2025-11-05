Frana sulla carreggiata chiusa la SP62 fra Taceno e Bellano

Leccotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiude la SP62 per frana. Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre, si è verificato il distacco di una porzione di parete rocciosa soprastante l'arteria viabilistica tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) e il pk 29+000 (loc. Pennaso di Bellano). Parte del materiale è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

