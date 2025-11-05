Cassano d’Adda, 5 novembre 2025 – Linificio contro Comune, dopo la frana di settembre è guerra su ripristini e messa in sicurezza, e piovono carte bollate: si va al Tar. È stato protocollato in ottobre il ricorso presentato dalla società Alauda srl, titolare della grande area ex Linificio: chiede, previa sospensiva, l’ annullamento dell’ordinanza con cui, un giorno dopo il fatto, il sindaco aveva intimato la messa in sicurezza della scarpata su via Pila, franata all’ alba del 10 settembre in concomitanza con un nubifragio. Maltempo in Lombardia, a Bulciago un treno fermato a pochi metri da una voragine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frana a Cassano d’Adda, l’ex linificio ricorre al Tar contro il Comune