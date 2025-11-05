' Fotografia' Geolier annuncia il nuovo singolo

Ha pubblicato a sorpresa poche settimane fa “AMEN Freestyle”, una traccia in cui ha ribadito ancora una volta di essere un fuoriclasse, un artista capace di piegare il linguaggio e la metrica a suo piacimento, con un controllo assoluto. Adesso, reduce dall’annuncio della chiusura del quarto disco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it