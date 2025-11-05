' Fotografia' Geolier annuncia il nuovo singolo
Ha pubblicato a sorpresa poche settimane fa “AMEN Freestyle”, una traccia in cui ha ribadito ancora una volta di essere un fuoriclasse, un artista capace di piegare il linguaggio e la metrica a suo piacimento, con un controllo assoluto. Adesso, reduce dall’annuncio della chiusura del quarto disco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
- Festival di Sanremo: i primi rumors vedono la collaborazione di Geolier e Gigi D’Alessio, pronti a calcare insieme il palco dell’Ariston. - Anche Sal Da Vinci ha presentato il suo brano a Conti… e noi incrociamo le dita anche per lui. :) Foto dal web #napoli #sa - facebook.com Vai su Facebook
Geolier, annunciato il nuovo singolo “Fotografia”: fuori ovunque dal 7 novembre - Erano settimane che si parlava di nuovi progetti di Geolier e della chiusura del prossimo album annunciata attraverso un post sui social. msn.com scrive
GEOLIER il nuovo singolo “FOTOGRAFIA” - “FOTOGRAFIA” è stato anticipato due giorni fa da un video in studio pubblicato sui canali social dell’artista, arrivato dopo alcuni indizi lasciati in giro nei giorni precedenti. Secondo newsic.it
Geolier annuncia il nuovo singolo "Fotografia" - Geolier: reduce dall'annuncio della chiusura del quarto disco, torna a mostrare tutta la sua autenticità e ... spettacoli.tiscali.it scrive