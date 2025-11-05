FOTO Incidente lungo la 90bis | un ferito

Tempo di lettura: < 1 minuto Disavventura per il conducente di una Fiat Panda che ha perso il controllo della sua uscendo fuori strada. L’incidente si è verificato lungo la Statale 90bis, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Paduli. Ferito il conducente dell’automobile. 1 di 2 L'articolo FOTO Incidente lungo la 90bis: un ferito proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Incidente lungo la 90bis: un ferito

