FOTO Benevento seduta a porte aperte | Salvemini verso il forfait Simonetti in gruppo
Tempo di lettura: 2 minuti Seduta a porte aperte questo pomeriggio per il Benevento che si è allenato all’Antistadio Imbriani. Fari puntati sulle condizioni di Salvemini, assente domenica scorsa contro il Sorrento per i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato a Catania. L’attaccante della Strega non si è visto insieme ai compagni svolgendo solo terapie ed a questo punto appare quasi certo il forfait nella trasferta di Foggia con il suo rientro previsto probabilmente nella sfida casalinga contro il Monopoli. La gradita sorpresa all’Imbriani è stato il ritorno in gruppo di Simonetti che ha svolto tutta la seduta insieme ai compagni partecipando senza alcun problema alle varie partitelle finali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
