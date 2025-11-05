Fossili viventi e fai da te! all’Orto Botanico di Catania

Domenica 9 novembre 2025 alle 10:30 allOrto Botanico di CataniaFossili viventi e fai da te”, un nuovo appuntamento con “Officine Archeologiche”, il ciclo di laboratori per bambine e bambini a cura di Officine Culturali per andare alla scoperta del mondo dell’archeologia! Alcune delle piante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

