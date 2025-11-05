Forzare il cambio di IP per risolvere problemi di rete e Wi-Fi

I problemi di connessione Internet possono dipendere da un elevato numero di cause, ne abbiamo parlato in diversi articoli dove abbiamo spiegato come risolvere problemi di connessione Internet e di rete sul PC. Una soluzione da provare sempre, che spesso funziona e permette di riconnettere il PC a internet correttamente quando c'è un errore di rete (spesso evidenziato da un punto esclamativo sull'icona della rete nel desktop di Windows) è quella di rinnovare l'indirizzo IP. Può darsi, infatti, che il computer o lo smartphone (sugli smartphone questo è un problema che si presenta molto raramente) abbiano una configurazione IP errata e che l'indirizzo assegnato automaticamente non sia valido per connettersi a internet o alla rete LAN. 🔗 Leggi su Navigaweb.net