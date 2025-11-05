Forza Italia punta sulla giustizia | Luigia Martino nominata responsabile provinciale

L’avvocato Luigia Martino è stata nominata Responsabile Provinciale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia per la provincia di Caserta. L’incarico, conferito dai vertici regionali del partito, rappresenta un riconoscimento al suo impegno professionale e politico nel campo della giustizia e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Telesveva. . Elezioni regionali, i big di Forza Italia in campo per Luigi Del Giudice #puglia #bat #andria #delgiudice #candidato #elezioni #forzaitalia #politica - facebook.com Vai su Facebook

Leggo sul @Corriere di oggi che Alberto Belli Paci - figlio di Liliana Segre - nell’intervista che ha rilasciato a @simocanettieri in cui annuncia l’ingresso in Forza Italia, ha invitato “il partito di Luigi Marattin” a unirsi al centrodestra. Il partito di Luigi Marattin, per fo - X Vai su X

Forza Italia festeggia la riforma della giustizia in piazza, foto di Berlusconi e bandiere - Così partito del Cav ha celebrato l'approvazione definitiva della riforma sulla separazione delle ... Come scrive ansa.it

Si scrive referendum sulla giustizia, si legge campagna per le Politiche - Meloni cerca di spersonalizzarlo e depoliticizzarlo, mentre tra Pd e M5s è partito il duello per la primogenitura de ... Si legge su msn.com

Giustizia, Forza Italia 'silura' l'ANM: "Il comitato per il No è un soggetto politico a tutti gli effetti. Usa i Tribunali come palcoscenici" - Nutro qualche dubbio sull'opportunità di costituire un comitato promosso dall'ANM per la propaganda referendaria, p ... Da affaritaliani.it