Forza internazionale a Gaza entro gennaio | bozza Usa depositata al Consiglio sicurezza Onu

Washington ha depositato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione che prevede l’invio nella Striscia di Gaza di contingenti militari provenienti da Indonesia, Azerbaigian, Egitto e Turchia. La forza internazionale avrebbe mandato triennale fino al 2027 e potrebbe essere dispiegata già a gennaio, dopo il voto atteso nelle prossime settimane. La mossa americana arriva mentre la fragilità della tregua si conferma nei numeri: dal 10 ottobre gli attacchi israeliani hanno causato 240 morti e 607 feriti, secondo il ministero della Salute palestinese. Non peacekeeping ma controllo: nel mandato il disarmo di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

