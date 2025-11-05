Forza internazionale a Gaza entro gennaio | bozza Usa depositata al Consiglio sicurezza Onu

Ilfogliettone.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington ha depositato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione che prevede l’invio nella Striscia di Gaza di contingenti militari provenienti da Indonesia, Azerbaigian, Egitto e Turchia. La forza internazionale avrebbe mandato triennale fino al 2027 e potrebbe essere dispiegata già a gennaio, dopo il voto atteso nelle prossime settimane. La mossa americana arriva mentre la fragilità della tregua si conferma nei numeri: dal 10 ottobre gli attacchi israeliani hanno causato 240 morti e 607 feriti, secondo il ministero della Salute palestinese. Non peacekeeping ma controllo: nel mandato il disarmo di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

forza internazionale a gaza entro gennaio bozza usa depositata al consiglio sicurezza onu

© Ilfogliettone.it - Forza internazionale a Gaza entro gennaio: bozza Usa depositata al Consiglio sicurezza Onu

Altre letture consigliate

forza internazionale gaza entroIl piano USA per la Forza di stabilizzazione a Gaza: fra i compiti anche la smilitarizzazione di Hamas? - Gli USA hanno presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell’Onu a sostegno del piano di pace di Donald Trump a Gaza. strettoweb.com scrive

forza internazionale gaza entroGaza, da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali: ecco la bozza Usa per “imporre la pace” - La bozza, il cui contenuto è considerato “sensibile” ma “non secretato”, sottolinea il giornalista Barak Ravid, conferirebbe agli Stati Uniti e agli altri Paesi partecipanti un ampio mandato per ... Secondo msn.com

forza internazionale gaza entroGaza: gli USA stringono per la forza di pace da gennaio - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Riporta laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Forza Internazionale Gaza Entro