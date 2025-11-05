Fornelli accesi su Reggio Calabria in corso le riprese di 4 Ristoranti | ecco quali sono

Reggiotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città dello Stretto torna protagonista sul piccolo schermo grazie ad Alessandro Borghese, il popolare chef e conduttore tv che in questi giorni si trova a Reggio Calabria per girare una nuova puntata del suo seguitissimo cooking show che andrà in onda prossimamente su Sky e TV8.I rumors. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it



