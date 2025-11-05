Formula E e Fia svelano la Gen4 | raddoppia la potenza trazione integrale permanente

Al via la fase si sviluppo della nuova monoposto da 815 Cv con Porsche, Nissan, Stellantis, Jaguar e Lola pronte a ottimizzare le prestazioni dell'innovativa vettura in vista del debutto nella stagione 202627. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Formula E e Fia svelano la Gen4: raddoppia la potenza, trazione integrale permanente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rookie Test 2025 Toyota, BMW e AF Corse svelano i giovani piloti protagonisti in Bahrain Scopri di più A cura di Cecilia Pittaccio - facebook.com Vai su Facebook

Formula E e Fia svelano la Gen4: raddoppia la potenza, trazione integrale permanente - Al via la fase si sviluppo della nuova monoposto da 815 Cv con Porsche, Nissan, Stellantis, Jaguar e Lola pronte a ottimizzare le prestazioni dell'innovativa vettura in vista del debutto nella stagion ... Lo riporta msn.com

Formula E | Presentata la vettura Gen4 - Comunicato di FIA e Formula E – Destinata a debuttare nella stagione 2026/27 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, la vettura GEN4 ridefinisce le corse, con 600kW di potenza disponibili (equivale ... Riporta p300.it

Formula E, presentata la GEN4 da oltre 815 CV - Si tratta della vettura più veloce mai realizzata nella storia del campionato mondiale dedicato alle ... Riporta ansa.it