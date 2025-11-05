Formazioni ufficiali Inter Primavera Kairat le scelte di Carbone
Inter News 24 per la sfida di Uefa Youth League. Tutti i dettagli in merito. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter Primavera Kairat. INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Breda, 6 Maye, 3 Williamson; 10 Cerpelletti, 4 La Torre, 8 Zarate; 7 Mosconi, 9 Iddrissou, 11 Gjeci. A disposizione: 12 Galliera, 13 Pavan, 14 Marello, 15 Putsen, 16 Mancuso, 17 Humanes, 18 El Mahboubi, 19 Zouin, 20 Kukulis. Allenatore: Benito Carbone. KAIRAT ALMATY (4-3-3): 82 Kalmurza; 32 Nurgaliyev, 53 Shen, 47 Bazarbayev, 59 Tashpulatov; 36 Kalikulov, 57 Duisenbek, 42 Abish; 87 Tuyakbayev, 79 Birkurmanov, 81 Bekbolat A disposizione: 31 Reimov, 37 Petrik, 39 Omar-Akhunov, 43 Toleukhan, 46 Nurbolat, 48 Ismagulov, 83 Makhametzhan, 89 Bagdat Allenatore: Zhora Arutyunyan. 🔗 Leggi su Internews24.com
