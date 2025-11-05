Formazioni confermate con Woltemade in testa alla classifica

Giorni caldissimi in redazione! Il Newcastle punta a tornare a vincere quando affronterà l'Athletic Club in Champions League. Una prestazione triste ha portato alla sconfitta contro il West Ham in Premier League l'ultima volta, ma i Magpies hanno vinto con stile partite consecutive in Champions League. Il Bilbao è in pessima forma, vincendo solo due delle ultime 11 partite in tutte le competizioni. Questo è il primo incontro tra le due parti in 30 anni.

