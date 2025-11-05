Formazione specialistica in OT Cybersecurity | la sinergia tra HWG Sababa e Siemens

Milano, 4 novembre 2025 – La crescente complessità degli impianti industriali e l'inasprimento delle minacce cyber rendono necessario per le imprese adottare soluzioni di cybersecurity sempre più strutturate, in particolare nell'ambito OT. In questo contesto si colloca la collaborazione tra HWG Sababa, realtà di riferimento italiana per la cyber security, e Siemens, azienda tecnologica leader nel settore dell'industria, delle infrastrutture, della mobilità e della sanità. Questa collaborazione nasce dal desiderio condiviso di sviluppare percorsi formativi d'eccellenza: proprio tale visione ha portato Siemens, tramite la sua SITRAIN Digital Industry Academy, a selezionare HWG Sababa come partner per offrire ai clienti corsi di alta qualità su misura per le esigenze del settore.

