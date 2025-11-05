Un Forlì lanciatissimo nei quartieri nobili della classifica. Dopo dodici giornate di campionato il Forlì veleggia con 20 punti sul quarto gradino della classifica del girone B, a braccetto col Guidonia Montecelio. Per una neopromossa una posizione invidiabile con la ciliegina dell’alto minutaggio degli under e con la prospettiva sempre più rosea di un prosieguo di campionato pieno di soddisfazioni. Dietro al terzetto delle battistrada, che sta viaggiando a un’andatura elevatissima – Arezzo in vetta a quota 31, poi Ravenna (30) e Ascoli (27) – i biancorossi guardano dall’alto i diversi club dal nobile blasone che popolano un girone ricco di storia e tradizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì, niente vertigini: un mese da vera big. In cinque partite 11 punti, più dell'Ascoli