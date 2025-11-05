Forlì niente vertigini | un mese da vera big In cinque partite 11 punti più dell’Ascoli
Un Forlì lanciatissimo nei quartieri nobili della classifica. Dopo dodici giornate di campionato il Forlì veleggia con 20 punti sul quarto gradino della classifica del girone B, a braccetto col Guidonia Montecelio. Per una neopromossa una posizione invidiabile con la ciliegina dell’alto minutaggio degli under e con la prospettiva sempre più rosea di un prosieguo di campionato pieno di soddisfazioni. Dietro al terzetto delle battistrada, che sta viaggiando a un’andatura elevatissima – Arezzo in vetta a quota 31, poi Ravenna (30) e Ascoli (27) – i biancorossi guardano dall’alto i diversi club dal nobile blasone che popolano un girone ricco di storia e tradizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
