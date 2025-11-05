È sempre stata una caratteristica delle sue squadre. Un’architrave in grado di sorreggere tutto il resto della struttura. La difesa ha sempre rappresentato per coach Antimo Martino un punto fermo. All’inizio di questa stagione sembrava che questo punto fermo non fosse più tale. La sua Forlì ha iniziato il campionato difendendo male, commettendo errori di posizione, tecnici e tattici del tutto inusuali per chi era abituato a vedere la formazione romagnola negli anni passati. Poi però le cose sono cambiate, o almeno stanno cambiando. E Forlì, oltre ad aver migliorato le percentuali da tre, ha elevato il suo rendimento in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, il marchio di fabbrica di Martino. Nelle vittorie sta mettendo a posto la difesa