Forbidden fruit anticipazioni dal 10 al 14 novembre | Ender e Alihan divorziano?
Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciottesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 10 al 14 novembre. Forbidden fruit, trame al 14 novembre: Alihan vuol divorziare da Ender. Alihan e Hakan riusciranno finalmente a chiarirsi. Tasdemir mostrerà all’altro i due orologi identici che avrà ricevuto da Halit, e Argun gli svelerà che l’altro orologio apparteneva al suo ex socio Tuncer. Era lui che – in passato – aveva avuto una tresca con sua madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
