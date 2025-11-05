Forbidden Fruit anticipazioni 6 novembre | Halit riceve un' eredità misteriosa Erim nei guai

5 nov 2025

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 6 novembre Halit riceverà una misteriosa eredità, mentre Erim si troverà di nuovo nei guai. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Qualche tempo fa, Halit aveva ricevuto la notizia della morte di un amico: un vecchio socio a cui era molto legato, Tuncer. La sua morte aveva spinto l'imprenditore a ripercorrere ricordi di un passato difficile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

