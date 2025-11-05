Forbidden fruit 2 replica puntata del 5 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 5 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna il finto matrimonio di Alihan ed Ender scricchiola: lui evita ogni intimità, lei invece fa il possibile per rendere il matrimonio il più credibile possibile, anche quando sono soli. Lila trova il coraggio di confessare ai genitori la sua relazione con Emir, ma la loro reazione è peggiore del previsto. Nel frattempo, Halit viene a sapere che un amico che non vede da anni gli ha lasciato in eredità un oggetto misterioso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 74 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
«Non ho alcuna intenzione di perdonarla. » Zeynep è categorica e questa volta sembra davvero irremovibile nei confronti di Yildiz. La nuova settimana di Forbidden Fruit su Canale 5 si preannuncia densa di tensioni e colpi di scena, con le vicende delle due s - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit 2, replica puntata del 4 novembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Secondo superguidatv.it
“Forbidden Fruit”, anticipazioni delle puntate dal 10 al 14 novembre - Zehra e Kemal si trasferiscono da Halit, scatenando la furia e la gelosia di Yildiz. Da 105.net
Forbidden Fruit, spoiler 2^ stagione: Yigit scopre di essere figlio di Ender - Nelle prossime puntate della seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit, entrerà in scena Yigit (Dogaç Yildiz), il figlio di Ender Çelebi (Sevval Sam) e Kaya Ekinci (Baris Kiliç). Da it.blastingnews.com