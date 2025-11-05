Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 5 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna il finto matrimonio di Alihan ed Ender scricchiola: lui evita ogni intimità, lei invece fa il possibile per rendere il matrimonio il più credibile possibile, anche quando sono soli. Lila trova il coraggio di confessare ai genitori la sua relazione con Emir, ma la loro reazione è peggiore del previsto. Nel frattempo, Halit viene a sapere che un amico che non vede da anni gli ha lasciato in eredità un oggetto misterioso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 74 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 5 novembre in streaming | Video Mediaset