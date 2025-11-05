Food influencer Filippo e Tommaso dal gioco al lavoro

Un lavoro esattamente uguale a tutti gli altri quello del ’food influencer’, ormai un mestiere affermato ed arrivato da più di due anni a Siena. L’esperienza è di Filippo e Tommaso Bartolomucci, nicchiaioli, rugbisti e giovani, hanno deciso di intraprendere questa attività quasi per gioco, per poi iniziare effettivamente a farlo di lavoro. Oggi oltre al lavoro sui social hanno anche un ristorante in Vicolo della Manna, "Tuscanello" aperto da oltre un anno, e su instagram hanno superato i 100mila followers. "Finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo – affermano – era un po’ nell’aria negli ultimi giorni, stavamo crescendo in modo esponenziale nelle ultime settimane, ma quando abbiamo creato la pagina non ce lo saremmo mai aspettati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Food influencer. Filippo e Tommaso dal gioco al lavoro

Leggi anche questi approfondimenti

Oh no, Marco è di nuovo cascato nell’algoritmo dei food influencer napoletani - facebook.com Vai su Facebook

Food influencer. Filippo e Tommaso dal gioco al lavoro - Un lavoro esattamente uguale a tutti gli altri quello del ’food influencer’, ormai un mestiere affermato ed arrivato da più di due anni a Siena. msn.com scrive

Ida di Filippo (Casa a prima vista) si dà alla pasticceria: con Tommaso Foglia è la strana coppia di "Pazzi di dolci" - Ida di Filippo, volto storico di Casa a Prima Vista e Tommaso Foglia sono pronti a partire per un tour gastronomico: gireranno in lungo e in largo alla scoperta dei sapori e delle tradizioni dolciarie ... ilmattino.it scrive

Pazzi di dolci: gli aneddoti di Ida Di Filippo e Tommaso Foglia, protagonisti del nuovo format - Un esordio televisivo ricco di sorprese e di episodi curiosi e divertenti targato Food Network. Lo riporta movieplayer.it