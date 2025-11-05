Tra ricordi perduti nel tempo, incredulità e un pizzico di inquietudine, Henry Winkler, attore amatissimo in Italia soprattutto per il suo ruolo di Fonzie nella serie ‘Happy Days’, conduce ‘Una Storia Pericolosa’, in prima visione assoluta su History Channel (canali 118 e 409 di Sky) dal 9 novembre, ogni domenica alle 21.30. La serie è un viaggio nel ventesimo secolo alla scoperta di azioni, oggetti, cibi e abitudini che un tempo facevano parte della vita quotidiana, ma che oggi sono scomparsi a causa dei rischi per la salute e la sicurezza. Dalle bibite al litio ai giochi per bambini che bruciavano e mutilavano, fino a passatempi così pericolosi da poter esistere solo in un’epoca priva di regolamentazioni: ogni episodio porta alla luce pratiche che oggi ci sembrano incredibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fonzie, da Happy Days a ‘Una Storia Pericolosa’