Casargo (Lecco), 5 novembre 2025 – L'intervento è perfettamente riuscito, i tiranti lo sorreggono bene e ha superato la visita di controllo. Sebbene abbia 500, forse addirittura 600 anni, che lo rendono la creatura vivente più longeva di tutta la Valsassina e dell'interna provincia di Lecco e probabilmente anche oltre, i l Grande vecchio della Val Marcia sta bene e pare in grado di affrontare altri decenni. Nei giorni scorsi il sindaco di Casargo Antonio Pasquini, insieme a due giardinieri volontari, che sono Marco Gusmeroli e Marco Ciacci, si sono inerpicati fin quasi a 1.600 met ri di quota per andare a trovare il Fondon, il faggio del Piancone, e verificare le sue condizioni di salute, dopo che un paio di anni fa gli sono stati applicati cavi e imbracature per impedire che crollasse sotto il suo stesso peso e la sua fragilità.

Fondon, 600 anni e non sentirli: il faggio del Piancone supera gli esami, è in buona salute