Fondo sovrano norvegese Oslo volta le spalle alla sua corona e si inchina a re Trump sospendendo il codice etico
Il governo di Oslo ha bloccato temporaneamente i vincoli del codice etico del fondo sovrano multimiliardario per evitare di dover liquidare le partecipazioni in Amazon, Microsoft e Alphabet coinvolte in aree di conflitto. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti Ws soffre: timori per l'AI I Ceo di Goldman e Morgan avvertono su correzione Palantir soffre: Michael Burry ribassista Tesla: fondo sovrano norvegese contro maxi pacchetto retributivo di Musk Nyc al vot - X Vai su X
Il fondo sovrano norvegese, nonché primo azionista di Tesla, ha comunicato di voler votare contro la proposta di un pacchetto retributivo da 1000 miliardi di dollari per l’ad Elon Musk. - facebook.com Vai su Facebook
Tesla, fondo norvegese si oppone al piano di retribuzione da mille miliardi di Musk - Il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, ha dichiarato martedì che voterà contro la ratifica del pacchetto di retribuzione proposto dal CEO di Tesla, Elon Musk, contenente azioni per un ... Secondo ilsole24ore.com
Cattive notizie per Elon Musk: il fondo norvegese contro il maxi compenso da 1.000 miliardi | Terremoto Tesla - Spaccature in casa Tesla intorno al maxi compenso da mille miliardi per Elon Musk. Si legge su mobilitasostenibile.it
Tesla, il colosso del fondo norvegese NBIM dice no al super-bonus Musk - Norges Bank Investment Management ha annunciato che voterà contro il nuovo piano di compensi da 1. Si legge su repubblica.it