Fondo sovrano norvegese Oslo volta le spalle alla sua corona e si inchina a re Trump sospendendo il codice etico

Wired.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo di Oslo ha bloccato temporaneamente i vincoli del codice etico del fondo sovrano multimiliardario per evitare di dover liquidare le partecipazioni in Amazon, Microsoft e Alphabet coinvolte in aree di conflitto. 🔗 Leggi su Wired.it

fondo sovrano norvegese oslo volta le spalle alla sua corona e si inchina a re trump sospendendo il codice etico

© Wired.it - Fondo sovrano norvegese, Oslo volta le spalle alla sua corona e si inchina a re Trump sospendendo il codice etico

Approfondisci con queste news

fondo sovrano norvegese osloTesla, fondo norvegese si oppone al piano di retribuzione da mille miliardi di Musk - Il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, ha dichiarato martedì che voterà contro la ratifica del pacchetto di retribuzione proposto dal CEO di Tesla, Elon Musk, contenente azioni per un ... Secondo ilsole24ore.com

fondo sovrano norvegese osloCattive notizie per Elon Musk: il fondo norvegese contro il maxi compenso da 1.000 miliardi | Terremoto Tesla - Spaccature in casa Tesla intorno al maxi compenso da mille miliardi per Elon Musk. Si legge su mobilitasostenibile.it

fondo sovrano norvegese osloTesla, il colosso del fondo norvegese NBIM dice no al super-bonus Musk - Norges Bank Investment Management ha annunciato che voterà contro il nuovo piano di compensi da 1. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo Sovrano Norvegese Oslo