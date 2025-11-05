Fondi per nuove infrastrutture nell' area industriale

Il Consorzio Asi Caserta ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture nell'agglomerato industriale di Mondragone in attuazione della convenzione siglata con il Comune.Si tratta di una iniziativa di partenariato pubblico-privato che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

