Fondazione Città della Speranza e Banca Annia Padova Women assieme per sostenere la ricerca
Fondazione Città della Speranza e Banca Annia Aduna Padova Women stringono un accordo innovativo che mette assieme sport, ricerca scientifica e impegno sociale.Alla Torre della Ricerca Franco Masello, in rappresentanza della Fondazione Città della Speranza di cui è stato fondatore, e Franco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
