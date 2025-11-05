Fondazione Città della Speranza e Banca Annia Padova Women assieme per sostenere la ricerca

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondazione Città della Speranza e Banca Annia Aduna Padova Women stringono un accordo innovativo che mette assieme sport, ricerca scientifica e impegno sociale.Alla Torre della Ricerca Franco Masello, in rappresentanza della Fondazione Città della Speranza di cui è stato fondatore, e Franco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

