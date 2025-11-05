Dopo due vittorie, due pareggi e soprattutto sei sconfitte è terminata l’avventura di Francesco Baiano al Follonica Gavorrano. Come anticipato ieri da La Nazione la società mineraria ha esonerato il tecnico prendendo come nuovo allenatore Lucio Brando. A mister Brando è affidata la guida tecnica della rosa della prima squadra, che milita nel girone E di Serie D, per il prosieguo della stagione. Brando, classe 1971 originario di Biella, vanta un profilo solido nel panorama calcistico nazionale. Nel corso della sua carriera ha infatti guidato realtà strutturate e competitive come Fiorenzuola, Mantova, Legnano, Pianese, Dolomiti, Prato e, nell’ultima stagione, Seravezza Pozzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - FolloGavo, cambio al timone. Tocca a mister Brando