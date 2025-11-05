Foggia-Africa solo andata | in partenza il container della solidarietà con materiale sanitario

Da Foggia a Dakar, nel segno della solidarietà. È in partenza per il Senegal il container con materiale sanitario che sarà destinato e distribuito ai distretti di Rufisque Ouest, nell'ambito del progetto ‘Santé pour ma Ville’.A promuoverlo è il Vangelo della Vita, che in collaborazione con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

