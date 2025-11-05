Flower girl di matrimonio chi è e cosa fa

Se desiderate coinvolgere anche le più piccole della famiglia nell’allestimento di una cerimonia di nozze, scegliere una o più flower girl potrebbe essere un’ottima soluzione. Le damigelle dei fiori, che solitamente guidano il corteo nuziale di un matrimonio, possono infatti regalare un tocco di dolcezza e colore a tutte le cerimonie. Ma, nell’assegnare questo compito, ci sono diversi fattori da considerare. Chi è la flower girl. La flower girl è una damigella di giovanissima età che anticipa l’ingresso della sposa in Chiesa cospargendo petali sulla navata. Solitamente porta con sé un cestino con dei boccioli, ma le cerimonie più moderne includono mini bouquet, bacchette floreali, cartelli o persino bolle di sapone. 🔗 Leggi su Dilei.it

