Flashmob Non con la mia faccia | un grido collettivo contro la violenza digitale

Gbt-magazine.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornaliste, politici e cittadini uniti a Roma contro i deepfake e la violenza digitale: “Denunciare è l’unica arma”. Fonte foto: Giornaliste italiane Cinque parole, un hashtag, una piazza piena di volti determinati: “Non con la mia faccia – #iodenuncio”. È questo il messaggio forte e inequivocabile lanciato stamattina a Roma, in Piazza Capranica, durante il flashmob promosso dall’associazione Giornaliste Italiane. Un’iniziativa che ha unito giornaliste, politici e cittadine in una protesta corale contro la violenza digitale e l’uso distorto dell’intelligenza artificiale. Una piazza piena di dignità e coraggio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

flashmob non con la mia faccia un grido collettivo contro la violenza digitale

© Gbt-magazine.com - Flashmob “Non con la mia faccia”: un grido collettivo contro la violenza digitale

Argomenti simili trattati di recente

flashmob mia faccia gridoViolenza digitale, a Roma giornaliste in piazza con lo slogan "Non con la mia faccia" - (LaPresse) "Non con la mia faccia", è il coro scandito che ha aperto il flashmob organizzato da Giornaliste italiane in piazza Capranica a ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

flashmob mia faccia grido“Non con la mia faccia”, flash mob contro la diffusione di materiale pornografico usando l’intelligenza artificiale Giornaliste italiane - “Non con la mia faccia #iodenuncio” questo il titolo del flash mob organizzato da Giornaliste italiane per domani, 5 novembre 2025. Riporta noinotizie.it

flashmob mia faccia grido“Non con la mia faccia”, il flash mob delle Giornaliste Italiane - Giiornaliste in piazza per dire basta all’uso distorto e violento dell’immagine femminile nei media e nei social. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Flashmob Mia Faccia Grido