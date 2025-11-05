Flashmob Non con la mia faccia | un grido collettivo contro la violenza digitale
Giornaliste, politici e cittadini uniti a Roma contro i deepfake e la violenza digitale: “Denunciare è l’unica arma”. Fonte foto: Giornaliste italiane Cinque parole, un hashtag, una piazza piena di volti determinati: “Non con la mia faccia – #iodenuncio”. È questo il messaggio forte e inequivocabile lanciato stamattina a Roma, in Piazza Capranica, durante il flashmob promosso dall’associazione Giornaliste Italiane. Un’iniziativa che ha unito giornaliste, politici e cittadine in una protesta corale contro la violenza digitale e l’uso distorto dell’intelligenza artificiale. Una piazza piena di dignità e coraggio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
