Fjorda Amzai e la figlia Valentina Trotti vincono l’oro e bronzo ai Campionati Mondiali di Cucina 2025

L'orgoglio di chef Umberto Trotti: sua moglie Fjorda Amzai e sua figlia Valentina hanno conquistato l'oro e il bronzo ai Campionati mondiali di cucina.

