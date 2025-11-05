Five Nights at Freddy’s la spiegazione del finale del film horror con Josh Hutcherson
Five Nights at Freddy’s si conclude con un colpo di scena che sconvolge Mike, interpretato da Josh Hutcherson. Tratto dai videogiochi, Five Nights At Freddy’s della Blumhouse è incentrato su Mike che accetta un lavoro notturno alla Freddy Fazbear’s Pizza, dove gli animatronici – Freddy, Chica, Bonnie e Foxy – prendono vita. Desideroso di catturare il rapitore di suo fratello Garrett, Mike accetta di consegnare sua sorella agli animatronici in cambio della verità, ma poi cambia idea. Nel frattempo, Mike scopre che la sua nuova amica, Vanessa, è la figlia di William Afton, il proprietario di Freddy’s Fazbear’s che uccide i bambini. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
