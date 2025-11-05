Five Nights At Freddy’s 2 | trailer svela ulteriori dettagli sulla storia di Springtrap e sul ruolo importante di Skeet Ulrich
Universal ha pubblicato un nuovo trailer di Five Nights at Freddy’s 2, a un mese dall’uscita nelle sale. Diretto da Emma Tammi, il sequel è ambientato un anno dopo, quando Abby (Piper Rubio) cerca di ricongiungersi con i suoi amici animatronici. Le preoccupazioni di Mike ( Josh Hutcherson ) lo spingono a cercare risposte sulle origini della Freddy Fazbear’s Pizza. Secondo la Universal, l’ultimo trailer offre una panoramica completa degli animatronici e delle minacce che attendono Mike, Abby e Vanessa (Elizabeth Lail). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Manca UN MESE. Riuscirai a sopravvivere? #FiveNightsAtFreddys2, dal 4 dicembre al cinema. #FNAF2 - facebook.com Vai su Facebook
Vanessa fa dei brutti sogni nel nuovo trailer di Five Nights at Freddy's 2 - Anche se potrebbero essersi persi la finestra di Halloween, gli animatronici di Five Nights at Freddy's 2 arriveranno ancora entro la fine dell'anno, il 5 dicembre. Come scrive gamereactor.it
Five Nights at Freddy’s 2 | Mostri robot in posa per il nuovo poster - Nel 2023, il fenomeno horror della Blumhouse Five Nights at Freddy’s, basato sulla serie di videogiochi di successo di Scott Cawthon, è diventato il film horror con il maggior incasso dell’anno. Segnala universalmovies.it
Five Nights At Freddy's - Perseguitato da un trauma infantile mai superato, Mike passa da un lavoro temporaneo all'altro andando incontro a ricorrenti problemi comportamentali. Scrive mymovies.it