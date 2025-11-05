Five Nights at Freddy’s 2 il trailer Ufficiale italiano!

Universal ha pubblicato un nuovo trailer di Five Nights at Freddy’s 2, a un mese dall’uscita nelle sale. Diretto da Emma Tammi, il sequel è ambientato un anno dopo, quando Abby ( Piper Rubio ) cerca di ricongiungersi con i suoi amici animatronici. Le preoccupazioni di Mike ( Josh Hutcherson ) lo spingono a cercare risposte sulle origini della Freddy Fazbear’s Pizza. Secondo la Universal, l’ultimo trailer offre una panoramica completa degli animatronici e delle minacce che attendono Mike, Abby e Vanessa ( Elizabeth Lail ). Il filmato si apre con Vanessa che si sveglia da un incubo e svela una versione più giovane di lei che scappa e si nasconde da suo padre, William Afton ( Matthew Lillard ), indicando che il sequel approfondirà la storia delle origini di Springtrap. 🔗 Leggi su Cinefilos.it