Five Nights At Freddy’s 2 | il nuovo trailer ufficiale

Dopo aver dominato il 2023 come film horror con il maggior incasso dell'anno, il fenomeno targato Blumhouse torna con un nuovo e inquietante capitolo. Basato sull'iconica serie di videogiochi creata da Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's 2 promette di ampliare l'universo di terrore e mistero che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Un anno dopo l'incubo alla Freddy Fazbear's Pizza. È passato un anno dagli eventi che hanno scosso la città e trasformato la Freddy Fazbear's Pizza in una leggenda urbana. Le storie sull'accaduto si sono diffuse a tal punto da ispirare la nascita del primo Fazfest, un festival dedicato alla sinistra mascotte animatronica.

