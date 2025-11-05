Fiumicino via libera al progetto per la rotatoria tra via di Tragliatella e Casale Sant’Angelo

Fiumicino, 5 novembre 2025 – La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria e la messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP Palidoro Crocicchie (via di Tragliatella) e via Casale Sant’Angelo, un intervento atteso da tempo dai cittadini e necessario per migliorare la sicurezza stradale in uno degli snodi più critici del territorio. L’opera, inserita tra le priorità dell’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di razionalizzare i flussi di traffico e ridurre il rischio di incidenti in un punto di grande importanza per la mobilità locale. La SP 15b, infatti, è classificata come strada extraurbana secondaria e costituisce un’arteria strategica di collegamento tra la SS1 Via Aurelia e la Via Braccianese Claudia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it