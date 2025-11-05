Fiumicino un nuovo veicolo per l’UICI | più autonomia per le persone con disabilità visive
Fiumicino, 5 novembre 2025 – Il 7 novembre 2025, alle ore 11:00, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, a Fiumicino, si terrà la cerimonia di consegna di un’autovettura, destinata al trasporto delle persone non vedenti o ipovedenti, residenti nel nostro territorio, all’UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETSAPS – Sezione Territoriale di Roma. Il nuovo veicolo, donato dalla Global Service System, sarà utilizzato per accompagnare le persone con disabilità visive nelle loro attività quotidiane e per soddisfare le diverse esigenze di mobilità e assistenza sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
