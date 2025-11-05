Fiumicino manifesti abusivi Comitato No Porto | scatta la denuncia per danneggiamento

Fiumicino, 5 novembre 2025 – Non è la prima volta che a Fiumicino compaiono manifesti abusivi incollati ovunque, ma stavolta la misura è colma. Dopo l’ennesima affissione non autorizzata, il titolare del servizio di gestione degli spazi pubblicitari ha sporto denuncia per danneggiamento. Le affissioni irregolari “non solo comportano un costo aggiuntivo per la rimozione – spiega -, ma provocano un danno economico alle attività che pagano regolarmente per la propria pubblicità. In più, i pannelli, una volta imbrattati con colle e vernici, diventano inutilizzabili in quanto si opacizzano, e devono essere sostituiti, con un aggravio stimato di diverse migliaia di euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it