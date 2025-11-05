Fiumicino | boom economico e nascita del Comune | terzo appuntamento con La Bottega del Tempo
Fiumicino, 5 novembre 2025 – Si terrà venerdì 7 novembre, alle ore 17:30 il terzo appuntamento de “La Bottega del Tempo”, il ciclo di incontri culturali promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare a Fiumicino. Il terzo incontro intitolato “Fiumicino: boom economico e nascita del Comune” esplora il periodo del dopoguerra e del boom economico, quando la costruzione dell’aeroporto Leonardo da Vinci nel 1961 trasformò radicalmente il territorio. Le campagne lasciarono spazio a nuovi quartieri, attività commerciali e servizi, mentre Fiumicino passava da borgo agricolo a polo economico e logistico di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
