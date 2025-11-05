Fiumicino | Basta diffamazioni La Giunta querela

Fiumicino, 5 novembre 2025 – La Giunta comunale di Fiumicino ha deliberato di incaricare i propri legali di “intraprendere tutte le azioni giudiziarie necessarie” contro l’autore e la testata RomaToday in relazione a un articolo pubblicato il 3 novembre 2025. Nel testo contestato sono stati riportati nomi e cognomi di lavoratori assunti tramite concorso, accompagnandoli a “passaggi che alludono a nepotismo e favoritismi”. L’amministrazione parla di “operazione mediatica inaccettabile” che offenderebbe “la dignità dei lavoratori” e “la correttezza amministrativa” dell’ente. Il comunicato sostiene inoltre che l’articolo avrebbe fatto apparire come dipendenti persone che, invece, ricoprono legittimi incarichi di staff a supporto del sindaco e degli assessori, “secondo le prerogative di legge”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it