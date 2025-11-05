Fiume Tara M5S | Il sindaco ha tradito Taranto nessun ricorso

Tarantini Time Quotidiano Oggi scadevano i termini per la presentazione del ricorso al TAR contro la realizzazione del dissalatore sul fiume Tara. Il Comune di Taranto, per volontà del sindaco e dell’intera sua maggioranza, ha scelto di non agire. È un fatto di una gravità inaudita. Il sindaco e la sua maggioranza hanno disatteso l’impegno assunto davanti al Consiglio Comunale, tradendo la fiducia della città e rinunciando a difendere il nostro territorio da un’opera devastante, ambientalmente incompatibile e contraria a qualsiasi principio di sostenibilità. Con la mancata presentazione del ricorso, l’amministrazione accetta di fatto la costruzione del dissalatore, cancellando in un solo gesto secoli di rispetto verso il fiume Tara – fonte di vita, simbolo identitario e patrimonio collettivo dei tarantini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

