First Wave all’Urban Club di Perugia | Sophistic e il tributo acustico a Vasco Rossi
First Wave targata Dire Mare Fare all’Urban Club di Perugia.L’appuntamento è per sabato 8 novembre con un doppio live set e la messa in scena teatrale di una produzione originale AV&L (Audio, Video e Luci) dal titolo "Point Break", un omaggio live al film cult di Kathryn Bigelow con Patrick. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
