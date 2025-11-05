Firmato il rogito lo stadio Meazza passa a Inter e Milan

I due club: "Il nuovo impianto diventerà un'icona architettonica della città" MILANO - Il Meazza passa ufficialmente nelle mani di Inter e Milan. È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro S.p.A, l'atto notarile relativo "alla compravendita del compendio immobiliare compren.

Per l'acquisizione i club spenderanno in totale 197 milioni, con 22 milioni di contributo