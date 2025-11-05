Firmata la preintesa per i medici di famiglia | aumento del 5,78%
ROMA, 5 novembre 2025. È stata firmata la preintesa per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) che riguarda i medici di famiglia, i professionisti della continuità assistenziale e gli operatori del 118. L'intesa copre il triennio 2022-2024 e prevede un aumento economico del 5,78%. L'accordo è stato raggiunto nel corso dell'incontro tra i sindacati di categoria e la Sisac, la struttura incaricata della contrattazione per la medicina generale e territoriale. Le dichiarazioni di Francesco Esposito. Per la Federazione Medici di Medicina Generale (FMT) ha firmato il segretario nazionale Francesco Esposito, che ha definito il risultato "un accordo di transizione".
