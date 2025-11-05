Firenze torna Cattedra Uffizi | riparte il corso ' accademico' delle Gallerie

Firenze, 5 novembre 2025 - Torna, per il suo secondo anno “accademico” Cattedra Uffizi, corso gratuito ed aperto a tutti proposto dal principale complesso museale fiorentino. Questa edizione avrà un docente d’eccezione: si tratta del grande filosofo Giorgio Agamben, noto in tutto il mondo per l’originalità dei suoi studi, tra i vari argomenti, nei campi di estetica, linguistica, storia dei concetti, biopolitica. Agamben terrà una serie di lezioni dedicate al tema “Tra passato e presente”. Le lezioni si terranno, a ingresso libero, ogni venerdì a partire dal 7 novembre fino al 12 dicembre alle 17 nell’Auditorium Paolucci degli Uffizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna Cattedra Uffizi: riparte il corso 'accademico' delle Gallerie

