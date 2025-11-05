Firenze ricorda Mario Primicerio Sindaco scienziato uomo di pace

Firenze, 5 novembre 2025 - In occasione della ricorrenza della nascita, nel giorno del primo compleanno senza di lui, il Comune di Firenze celebra la figura poliedrica di Mario Primicerio, matematico, uomo di pace, ex Sindaco di Firenze. Nell’aprile scorso, su proposta della commissione consiliare Pace e relazioni internazionali, il Consiglio comunale gli aveva conferito il Giglio d’oro per aver operato tutta la vita all'insegna di un costante impegno civile, per aver messo la sua esperienza, la sua conoscenza, la sua umanità al servizio della città, valorizzandone sempre il ruolo internazionale per la promozione della pace e dei diritti umani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze ricorda Mario Primicerio. Sindaco, scienziato, uomo di pace

