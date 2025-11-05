Firenze, 4 novembre 2025 – Si è svolta nella Sala “Giovanni Spadolini” della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia in via Pian dei Giullari a Firenze, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XXIX edizione del Premio Spadolini Nuova Antologia. L’appuntamento, che quest’anno assume un valore simbolico particolare perché coincide con il Centenario della nascita di Giovanni Spadolini, ha visto la partecipazione del Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano, invitata a consegnare ufficialmente i premi. Il riconoscimento, a carattere internazionale, è destinato a tesi di laurea magistrale e di dottorato – discusse negli ultimi tre anni – dedicate alla storia politica e culturale dell’Italia contemporanea, dall’Ottocento fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, consegnati i riconoscimenti per il premio ‘Spadolini Nuova Antologia’