Fiorentina ufficiale la prima novità | Goretti nominato nuovo direttore sportivo

Arriva la prima ufficialità in casa Fiorentina dopo gli addii di Daniele Pradè e Stefano Pioli (esonerato nella giornata di ieri): Roberto Goretti passa da direttore tecnico a direttore sportivo, prendendo quindi il posto di Pradè. Ad annunciarlo il club gigliato con una nota sul proprio sito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli "ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professio - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina: ufficiale l’esonero di Pioli, Galloppa guida ad interim. Trattativa in corso con D’Aversa - X Vai su X

Fiorentina, ufficiale la promozione di Goretti come nuovo direttore sportivo - Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: il club viola ha scelto lui come sostituto di Pradè ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Fiorentina: ufficiale l’esonero di Pioli, Galloppa guida ad interim. Trattativa in corso con D’Aversa - Daniele Galloppa, romano classe 1985, è arrivato alla Fiorentina nel 2020, dove ha allenato giovanissimi e allievi prima di passare, come detto, alla Primavera, con cui ha vinto la Coppa Italia due ... Segnala tg.la7.it

Fiorentina: ora è ufficiale Stefano Pioli esonerato. Galloppa allenatore ad interim - Il tecnico paga la sconfitta in casa con il Lecce nel 10° turno di Serie A: ultimo posto in classifica, difesa peggiore del campionato, insieme a Verona e Torino e un gioco che non è mai decollato. Scrive msn.com