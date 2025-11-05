Fiorentina Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo

Prende forma la nuova Fiorentina, che dovrà ripartire dopo un inizio di stagione da incubo. In attesa di conoscere il nome dell’allenatore che raccoglierà l’eredità di Stefano Pioli, esonerato dopo quattro pareggi e sei sconfitte nelle prime 10 partite di Serie A, il club viola ha annunciato Roberto Goretti per il ruolo di direttore sportivo. Succede al dimissionario Daniele Pradè, con cui aveva collaborato nell’ultima sessione di mercato in qualità di direttore tecnico e capo dello scouting. Manager 49enne, in passato è stato dirigente anche di Perugia e Reggiana. La nomina, voluta direttamente dal numero uno Rocco Commisso, arriva nell’ottica di dare continuità al lavoro fatto nel corso degli ultimi 12 mesi anche sul fronte di acquisti e cessioni nella rosa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

